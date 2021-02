परिवार वालों से तंग आकर शख्स ने खुद को कर दिया पुलिस के हवाले, बोला- 'जेल में शांति मिलेगी...'

जिस शख्स की अबतक पहचान नहीं हो पाई है, उसने बुधवार को बर्गेस हिल पुलिस स्टेशन (Burgess Hill police station) को फोन किया और खुद को अपनी इच्छा से पुलिस को सौंप दिया क्योंकि उसे लगा कि घर में रहने से बेहतर है कि वह जेल में रहने वाले लोगों के साथ रहे. वह चाहता था कि से शांति मिले, जो कि उसके घरवालों के लिए किसी बुरे सपना जैसा रहा होगा.

ससेक्स नेबरहुड पुलिसिंग इंस्पेक्टर डेरेन टेलर (Inspector Darren Taylor) ने कहा, कि वह आदमी जेल में वापस जाना चाहता था और उसने बुधवार को शाम करीब 5 बजे खुद को पुलिस को सौंप दिया. इंस्पेक्टर टेलर ने असामान्य घटना के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, "शांति और शांत! वांटेड पुरुष ने कल दोपहर को खुद को टीम को सौंप दिया, हमें सूचित करने के बाद कि वह जेल में वापस जाना चाहता था, क्योंकि वह कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता था."

Peace and quiet! Wanted male handed himself in to the team yesterday afternoon after informing us he would rather go back to prison then have to spend more time with the people he was living with! One in custody and heading back to prison to serve some further time on his own pic.twitter.com/zCwLo0fgDQ