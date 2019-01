75 साल की अम्मा ने भुट्टा भूनने के लिए लगाया ऐसा जुगाड़, हर जगह हो रही चर्चा, देखें VIDEO

बेंगलुरु में एक महिला ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. भुट्टे भूलने के लिए इस महिला को काफी मात्रा में कोयला खरीदना पड़ता था. लेकिन महिला ने ऐसा जुगाड़ किया, जिससे कोयले की खपत आधी हो गई है. उन्होंने अपने ठेले में एक छोटा सा सोलर पैनल लगा रखा है. सौर उर्जा की मदद से वो भुट्टे भूनती हैं. सौर उर्जा यंत्र एक एनजीओ ने उनको दिया है. जिसका उनको खूब फायदा हो रहा है.

Bengaluru: 75-year-old Selvamma who has been selling corn outside Vidhana Soudha building for over 20 years & used to constantly fan the coal to roast corn, now uses portable, solar-powered equipment provided to her by SELCO Foundation. #Karnatakapic.twitter.com/YB1p7rR4m2