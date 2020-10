सड़क किनारे धूप में पौधे बेच रहा था बुजुर्ग, बॉलीवुड एक्टर बोला- 'प्लीज़ मदद करो...' लोगों ने ऐसे बदल दी किस्मत

उन्होंने दो तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शख्स धूप से बचने के लिए एक हाथ में छाता पकड़े हुए हैं. उन्होंने अपने फॉलोअर्स से बुजुर्ग को सपोर्ट करने की बात की. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'रेवना सिद्धप्पा से मिलिए, एक बूढ़ा व्यक्ति, जो कर्नाटक के सराकी सिग्नल के पास कनकपुरा रोड पर पौधे बेचता है. इन पौधों की कीमत 10 से 30 रुपये तक की है.'

इस ट्वीट ने हज़ारों 'लाइक' बटोरे और अभिनेता रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने भी रिएक्शन दिया और बुजुर्ग शख्स का सटीक पता पूछा.

हुड्डा ने तब अपने ट्विटर अनुयायियों से बुजुर्ग व्यक्ति का समर्थन करने का आग्रह किया. उन्होंने बुजुर्ग शख्स की दुकान का पूरा पता डालते हुए लिखा, 'अरे बेंगलुरु वालों, ज़रा प्यार दिखाओ.'

Hey Bangalore .. do show some love .. he sits in front of Wular Fashion factory, JP Nagar, Sarakki Signal, Kanakapura Road, Bangalore. https://t.co/rBFyQcbZAb