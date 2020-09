Real Singham: मज़दूरों के बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहा पुलिस वाला, बोला- 'इन्हें नहीं बनने दूंगा मज़दूर...'

शांथप्पा ड्यूटी पर जाने से पहले बच्चों को पढ़ाते हैं. वो सड़क किनारे बोर्ड लेकर जाते हैं और बच्चों को जमीन पर बिठाकर फ्री शिक्षा देते हैं. वो नहीं चाहते कि माता-पिता की तरह इस महामारी के कारण वो भी मजदूरी करें. न्यूज एजेंसी एएनआई ने तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर किया है. जहां देखा जा सकता है कि वो मजदूरों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं.

एएनआई से बात करते हुए शांथप्पा ने कहा, 'प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है. यह उनकी गलती नहीं है कि वे स्कूल नहीं जा सकते या ऑनलाइन शिक्षा हासिल नहीं कर सकते. मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे अपने माता-पिता का काम करें, सिर्फ पढ़ाई करें. यह मेरे लिए प्राथमिकता है.'

