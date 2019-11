YouTube स्टार भुवन बाम ने पोस्ट की ऐसी तस्वीर, लोग बोले- 'दाढ़ी वाली आलिया भट्ट...'

कॉमेडियन (Comedian) और यूट्यूब स्टार (YouTube Star) भुवन बाम (Bhuvan Bam) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वह खुद कई मीम्स शेयर करते रहते हैं लेकिन इस बार उनके ही मीम्स बन रहे हैं और लोग उनको आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का मेल वर्जन बता रहे हैं. दरअसल, कुछ महीनों पहले भुवन बाम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, ''जब मैं ब्लश करता हूं तो मैं आलिया भट्ट जैसा दिखता है''.

इस तस्वीर को भुवन के फैन्स अब वायरल कर रहे हैं. बता दें, इस तस्वीर में भुवन आंखें बंद करके हंस रहे हैं और उनकी चीकबोन्स आलिया भट्ट जैसी ही लग रही हैं. वहीं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही तस्वीर अपनी तस्वीर को भुवन ने खुद अपने ट्विटर पर शेयर किया और आलिया भट्ट से कॉफी डेट पर चलने के लिए पूछ लिया.

Please RT the photo tweet^ so that it reaches my crush. Make it happen twitter!

रविवार को उन्होंने इस तस्वीर को अपने ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, ''आलिया प्लीज हम कॉफी डेट पर चलते हैं क्योंकि मैं अब अपने क्रश की तरह दिखने लगा हूं.'' वहीं एक अन्य ट्वीट में भुवन ने अपने फैन्स से कहा, ''प्लीज आप सब इसे रीट्वीट करें ताकि ये मेरे क्रश तक भी पहुंच सके''. हालांकि, अब तक भुवन के ट्वीट पर आलिया ने कोई रिप्लाय नहीं किया है.

बता दें, भुवन बाम और आलिया भट्ट की तुलना ट्विटर ट्रेंड 'Gonna Tell My Kids'' से शुरू हुई. भुवन बाम के फैन्स ने उनके इंस्टाग्राम से जुलाई में शेयर की गई फोटो को निकाला और उसकी तुलना आलिया भट्ट के ''गली ब्वाॉय'' वाले लुक से करने लगे.

@Bhuvan_Bam bhai you are the new meme material...... I'm so proud of you my boi.....

LotsOf pic.twitter.com/tLWuFYE98U