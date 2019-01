कैच पकड़ने के चक्कर में चेहर पर लग गई गेंद, बहता रहा खून और हंसते रहा खिलाड़ी, देखें VIDEO

Big Bash League में ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) और ब्रिस्बेन हीट (Brisbane Heat) के बीच मुकाबला हुआ. जिसमें बेन कटिंग (Ben Cutting) फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए. उनके सिर से खून बहने लगा. लेकिन वो ग्राउंड छोड़ते वक्त हंसते नजर आ रहे थे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बिग बैश लीग में बेन कटिंग ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलते हैं. ब्रिस्बेन हीट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेलबर्न को 145 रन का टारगेट दिया. जिसे मेलबर्न ने आसानी से बना लिया. लेकिन इस हादसे की वजह से बेन कटिंग चर्चा में आ गए.

Meanwhile in the #BBL...



Ben Cutting tries to catch a ball with his face. (and fails) pic.twitter.com/M6BmQ8yPsT