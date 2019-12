भारतीय सिक्योरिटी गार्ड से आकर बोला खिलाड़ी- 'मैं पाकिस्तानी हूं...' तो फूट-फूटकर रोने लगा, दिया ये गिफ्ट, देखें VIDEO

बिग बैश लीग (Big Bash League) में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय सिक्योरिटी गार्ड से मिला और उनको बॉल गिफ्ट की, जिसके बाद गार्ड फूट-फूटकर रोने लगा. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) ने होबार्ट हरीकेंस (Hobart Hurricanes) के खिलाफ 5 विकेट झटके, जिसके लिए उनको मैन ऑफ द अवॉर्ड दिया गया.

IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलेगा ये 'बॉलीवुड एक्टर', खरीदा इतने लाख रुपये में...

हारिस रऊफ (Haris Rauf) ने अवॉर्ड मिलने के बाद भारतीय सिक्योरिटी गार्ड को बॉल गिफ्ट की और गले लगा लिया. हारिस ने कहा, ''मैच के लिए जब मैं ग्राउंड पर पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, मैंने उसे बताया कि मैं पाकिस्तानी हूं, जिसके बाद वो भावुक हो गया फूट-फूटकर रोने लगा. यही नहीं, उसने मुझे गले लगा लिया. मैच के बाद मैं उसके पास गया और जिस गेंद से मैंने 5 विकेट लिए, वो गेंद मैंने उसे गिफ्ट कर दी. उसने मुझे गले लगा लिया.''

IND vs WI: शारदुल ठाकुर ने जड़ा छक्का और सीट से उछल पड़े विराट कोहली, देखें जीत का शानदार VIDEO

देखें VIDEO:

A commendable gesture from Haris Rauf after the match yesterday #BBL09#CricketForAllpic.twitter.com/cFNcFzTTGw