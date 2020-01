KKR के बल्लेबाज ने लगातार 5 छक्के जड़कर उड़ाए होश, 16 गेंद पर कर डाला ये कारनामा- देखें Video

आईपीएल (IPL) की 2 बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने एक करोड़ रुपये में इंग्लैंड के विस्फोटक खिलाड़ी टॉम बेंटन (Tom Banton) को खरीदा है. जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (Big Bash League) में धमाल मचा रहे हैं. उन्होंने अपने बल्ले से बता दिया है कि वो कितने बड़े बल्लेबाज हैं. उन्होंने बिग बैश लीग (BBL) में 19 गेंदों पर 56 रनों की तूफानी पारी खेलकर लीग के इतिहास में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं, उन्होंने 12 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था.

टॉम बेंटन बीबीएल में ब्रिस्बेन हीट (Brisbane Heat) की तरफ से खेलते हैं. सिडनी थंडर्स (Sydney Thunder) के खिलाफ उन्होंने एक ओवर में 5 छक्के जड़े. पहली गेंद डॉट खेलने के बाद उन्होंने लगातार 5 छक्के जड़े. ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर अर्जुन नायर (Arjun Nayar) के ओवर में उन्होंने 5 छक्के जड़े. उन्होंने 19 गेंद पर 56 रन की पारी खेली. उन्होंने इस पारी में 7 छक्के और 2 चौके लगाए.

This is just extraordinary.



Tom Banton launches five consecutive sixes! #BBL09pic.twitter.com/STYOFVvchy