बिहार में दूल्हा शराब पीकर मंडप पर कर रहा था ऊट-पटांग हरकतें, दुल्हन ने उठकर किया ऐसा

बिहार (Bihar) के छपरा (Chhapra) में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. दूल्हा शराब पीकर आया और मंडर पर ऊट-पटांग हरकत करने लगा. जिसके बाद दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया. रिंकी कुमारी ने परिवार को कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती और दूल्हे बबलू कुमार को बिना शादी किए लौटा दिया. बता दें, दूल्हा इतने नशे में था कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. जिसके बाद दुल्हन ने और दुल्हन के परिवार ने ये कदम उठाया.

ANI से बात करते हुए पिता त्रिभुवन शाह को बताया- दूल्हा इतने नशे में था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि आस-पास क्या चल रहा है. शादी के लिए बने स्टेज में भी वो ऊट-पटांग हरकतें कर रहा था. इसलिए मेरी बेटी ने शादी करने से मना कर दिया.

