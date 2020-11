शख्स ने घर की छत पर 'Scorpio' कार के डिज़ाइन में बनवाई पानी की टंकी, आनंद महिंद्रा बोले - आपको सलाम...

इंतसार ने अपनी गाड़ी का नंबर भी बीआर 10 786 भी इस पर लिखवा रखा है. इंतसार ने बताया कि इस टंकी से अपने घर के चारों फ्लोर में पानी का कनेक्शन भी दिया है जो कि इसके दरवाजों के पास से जा रही लाइनों के जरिए पहुंचता है.

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने तस्वीर शेयर करते हुए रिएक्शन दिया. उन्होंने लिखा, 'इसी को मैं राइज स्टोरी कहता हूं. स्कॉर्पियो राइजिंग टू द रूफटॉप. मालिक को सलाम और सराहना. हम उनकी पहली कार के लिए उनके स्नेह को सलाम करते हैं.'

Now that's what I call a Rise story... Scorpio Rising to the Rooftop. My salaams & appreciation to the owner. We salute his affection for his first car! https://t.co/8hwT7bakWA

रविवार को, उन्होंने पानी की टंकी की तस्वीर शेर की और भविष्य के सभी उत्पादों के लिए बेंचमार्क के रूप में पानी की टंकी के निर्माण की सराहना की. महिंद्रा ने लिखा, 'अब से, हमारे किसी भी उत्पाद की ब्रांड यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि कम से कम एक ग्राहक उस पर अपने पानी के डिजाइन का आधार न बना दे.'

This pic gives a clearer view of his inspiring water tank. From now on, the brand journey of any of our products will not be complete unless at least one customer bases her/his water tank design on it! pic.twitter.com/bajLGMXfhO