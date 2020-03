लॉकडाउन के चलते वीडियो कॉल पर हुआ निकाह, टीवी पर दुल्हन को देख दूल्हे ने कहा- 'कुबूल है...' देखें Video

वीडियो कॉलिंग (Video Calling) के जरिए निकाह की एक क्लिप वायरल (Viral Video) हो रही है. कोरोनवायरस के प्रकोप के बीच, लोगों को सार्वजनिक सभाओं से बचने और अपने घरों को नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है. बिहार (Bihar) में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान भी इस जोड़े ने शादी करने का एक नया तरीका खोजा. जिसको काफी पसंद किया जा रहा है. कपल ने टीवी पर एक दूसरे को देखकर तीन बार 'कुबूल है' कहा.

निकाह का वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्विटर पर शेयर किया है. कैप्शन में लिखा, "बिहार के पटना में एक जोड़े का 'निकाह' राज्य में तालाबंदी के बीच कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया.''

देखें Video:

#WATCH Bihar: 'Nikah' of a couple was performed through video conferencing in Patna yesterday, amid lockdown in the state due to #COVID19. pic.twitter.com/WtQaiZCuyH