26 हज़ार में बिक रही है ये अजीबो-गरीब जींस, Photos देख चकरा जाएगा दिमाग

साल 2018 में एक ऐसी जींस वायरल हुई थी, जिसमें सिर्फ जेब और ज़िप थी. इसके अलावा टांगों को ढकने के लिए और कोई कपड़ा नहीं था. ये इतनी पॉपुलर हुई थी कि कुछ ही घंटों में 11 हज़ार से ज्यादा की कीमत वाली ये जींस सोल्ड आउट हो गई थी. अब साल 2019 में भी कुछ इसी तरह की जींस सोशल मीडिया पर हर तरफ छाई हुई है.

यह जींस यूक्रेन के फैशन डिज़ाइनर कसेनिया शनाइडर (Ksenia Schnaider) के प्री-फॉल 2019 कलेक्शन से है. जो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल हो रही है. वजह है इस जींस का एक पैर स्ट्रेस तो दूसरा पैर वाइड फ्लेयर स्टाइल में होना. इसी चक्कर में इंस्टाग्राम पर लोग इसे समझ नहीं पा रहे है आखिर ये जींस है कैसी.

