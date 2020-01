मुरलीधरन ने 'जादुई गेंद' फेंककर स्टम्प्स से उछाला सिक्का, देखें Video

स्पिन के जादुगर कहे जाने वाले श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) को कौन नहीं जानता. आज भी कई खिलाड़ी उनको फॉलो करते हैं और उनको अपनी प्रेरणा मानते हैं. उन्होंने 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था, लेकिन आज भी उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. बीजेपी नेता गौरव भाटिया (Gaurav Bhatia) ने उनका एक वीडियो शेयर किया है, वीडियो में देखा जा सकता है कि मुरलीधरन (Muralitharan) एक स्टंप पर गिलास रखते हैं और गिलास के ऊपर सिक्का रखते हैं. फिर अपनी स्पिन गेंदबाजी से सिक्के को गिराते दिख रहे हैं.

ये 2011 का वीडियो है, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज ग्रीम स्वान (Graeme Swann) ने मुरलीधरन को चैलेंज किया था. उन्होंने स्टंप के ऊपर एक गिलास रखा और उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया. मुरलीधरन ने कुछ गेंदों के अभ्यास के बाद अपनी स्पिन गेंदबाजी से सिक्के को उछाल दिया.

The champ MM - England spinner Graham Swann throws a challenge to Sri Lankan great Muttiah Muralitharan to knock out the coin from the glass edge on top of the wicket. See Muttiah's brilliance. pic.twitter.com/RSQPnP9Gwa