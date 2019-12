खास बातें दुनिया की 97 फीसदी भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं- गणेश सिंह "कम्‍प्‍यूटर प्रोग्रामिंग संस्कृत में की जाती तो कोई समस्या नहीं आती" सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं मीम

संसद में आमतौर पर संजीदा मुद्दों पर बहस होती है लेकिन कभी-कभी सांसद कुछ ऐसे बयान देते हैं जो देश के लोगों के लिए मजाक का मुद्दा बन जाते हैं. मसलन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का प्याज की बढ़ती कीमतों पर दिया गया बयान हो या फिर या सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में छाई मंदी को ट्रैफिक जाम के तर्क से नकार देना हो. ऐसे ही बयानों में सांसद गणेश सिंह (Ganesh Singh) का एक बयान शामिल हो गया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और लोग इस पर जमकर मजे ले रहे हैं. दरअसल, जब लोकसभा (Loksabha) में संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 (Sanskrit Central Universities Bill, 2019) पर चर्चा की जा रही थी तब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) से सांसद गणेश सिंह ने बयान दिया कि संस्कृत बोलने से हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है और इससे डाइबिटीज और कोलेस्ट्रोल की समस्या नहीं होती. सांसद गणेश सिंह यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि दुनिया की 97 फीसदी भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं. आगे उन्होंने कहा कि नासा के शोध के हिसाब से अगर कम्‍प्‍यूटर प्रोग्रामिंग संस्कृत में की जाती तो इसमें कोई समस्या नहीं आती.

Season 2 Episode 135 of Comedy Nights with BJP — Col Rana (R) (@J_Rana7) December 12, 2019

"I think I have diabetes and high cholesterol."

Dr Ganesh Singh: "Have you tried Sanskrit?"



*Later at the halwai*

"Modakum. Payasum. Jalebium. Samoswaha...." — Kajol Srinivasan (@LOLrakshak) December 13, 2019

So speaking Sanskrit cures diabetes? What illnesses do other Indian languages cure? — Crazy Diamond???? (@ParadoxicalPari) December 13, 2019