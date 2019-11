गौतम गंभीर जलेबी खाने पर हुए Troll तो बोले- 'हमेशा के लिए छोड़ दूंगा जलेबी खाना, लेकिन...' देखें VIDEO

पूर्वी दिल्ली से सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) दिल्ली में प्रदूषण (Delhi Pollution) पर होने वाली 15 नवंबर की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे. मीटिंग में न पहुंचने पर गौतम गंभीर की खूब आलोचना हुई थी. उनके गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए. इन पोस्टर के नीचे लिखा गया है कि क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? आखिरी बार इन्हें जलेबी खाते हुए इंदौर में देखा गया था. पूरी दिल्ली इन्हें ढूंढ रही है. अब गौतम गंभीर ने ट्रोलिंग पर जवाब दिया है.

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर के मीटिंग में ना पहुंचने पर भड़का यह बॉलीवुड एक्टर, ट्वीट कर कहा- पारिवारिक आदमी हो...

उन्होंने कहा, ''अगर मेरा जलेबी खाने से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है तो मैं हमेशा के लिए जलेबी खाना छोड़ सकता हूं. 10 मिनट में मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया. अगर इतनी मेहनत दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में की होती तो हम सांस ले पाते.''

ये भी पढ़ें: सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की गुमशुदगी के दिल्ली में लगे पोस्टर, आखिर क्या है पूरा मामला?

देखें VIDEO:

साथ ही उन्होंने कहा, ''अगर मैं प्रदूषण को लेकर सीरियस नहीं रहूंगा तो दिल्ली में मेरी ढाई और 5 साल की बच्ची रहती है और मैं ही नहीं, सारी दिल्ली की जनता, जिनके बच्चे दिल्ली में रहते हैं. सभी लोग चिंतित हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़कर. मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में उन्होंने प्रदूषण के लिए क्या करा है, जिससे प्रदूषण कम हुआ.''

ये भी पढ़ें: ऑड-ईवन कर रहे, फिर भी AQI इतना ज्यादा? 'आप' सरकार ने सिर्फ परेशानी पैदा की : मनोज तिवारी

लोगों ने ऐसे ट्वीट्स कर गौतम गंभीर को ट्रोल किया था...

He doesn't look so Gambhir about it#ShameOnGautamGambhirpic.twitter.com/o5wBc5VqSv