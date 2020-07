सेल्फी ले रही थी लड़की, अचानक पीछे आकर खड़ा हो गया भालू और फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें Video

इस वीडियो को एनबीए के पूर्व खिलाड़ी रेक्स चैपमैन ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, इस लड़की के नर्व्स स्टील के बने हुए हैं. उसने इतने बड़े शख्स के साथ सेल्फी ली है.

इस वीडियो पर लोगों ने कई दिलचस्प कमेंट किये हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि भालू को इस तरह से देखना काफी अक्रामक था. वहीं एक यूजर ने कहा यह स्थिती बेहद खतरनाक थी.

This girl has nerves of steel.



She actually took a selfie with the big guy... pic.twitter.com/I3Ezyn8q7G — Rex Chapman???????? (@RexChapman) July 19, 2020

Oh. my. goodness. She's a rock.



I want this girl in my foxhole... pic.twitter.com/4oT67HFKPg — Rex Chapman???????? (@RexChapman) July 19, 2020

Actually, the bear also bit her in her afterwards pic.twitter.com/Y6lao3FoXQ — Ⓜ️ario (@paan_cacho) July 19, 2020

She did well by not running although walking away is probably not a bad idea. Nerves of steel but I'd say the bear was not aggressive. Always a great story when it ends well. — André Carrega (@acarrega) July 19, 2020

द सन के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब चिपिनक इकोलॉजिकल पार्क के काले भालू इंसानों से संपर्क किए हैं. पिछले साल नवंबर में, एक महिला के पीछे भालू खड़े होकर उसके बालों को सहलाते हुए नजर आ रहा था. भालू स्मार्ट सोसाइटी के मुताबिक, भूरे रंग के भालू की तुलना में काले भालू कम आक्रामक माना जाता है. वे अक्सर मानव बस्तियों के पास रहते हैं और लोगों के प्रति सहनशील होते हैं, शायद ही कभी उन पर हमला करते हैं.