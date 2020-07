देर रात पार्क के बेंच पर चढ़ रहा था ब्लैक पैंथर, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही हुआ कुछ ऐसा.. देखें Photo

आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही पुलिस बेंच पर चढ़ रहे ब्लैक पैंथर के पास पहुंचती है तो वह असल में ब्लैक पैंथर नहीं बल्कि एक सॉफ्ट टॉय था. जिसे लोग ब्लैक पैंथर समझ रहे थे. आपको बता दें कि ब्लैक पैंथर दिखने जैसा सॉफ्ट टॉय की फोटो हेसिंगम पुलिस ने ट्वीट किया है. साथ ही सच्चाई से भी लोगों को अवगत करते हुए बताया कि डरने की कोई बात नहीं है यह सिर्फ ब्लैक पैंथर का खिलौना है कोई जानवर नहीं है.

Reports of a large apex predator in the Steyning area turned out to be true.

It may be a stuffed toy, but the attending officers didn't necessarily know that at first. ????#cw568pic.twitter.com/9awKt4kW62 — Horsham Police (@Horsham_police) July 24, 2020

इस फोटो को ट्विटर पर दो दिन पहले शेयर किया गया था. और देखते ही देखते इस फोटो पर कई कमेंट और हजार से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं लोग इस फोटो पर काफी फनी कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा हे भगवान यह तो बिल्कुल असली की तरह लगा रहा है. वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं.

My god that looks real 😮😮😮😮 — June Doye (@MasriDoye) July 24, 2020