गेंदबाज ने मारी ऐसी यॉर्कर, जमीन पर गिर गया बल्लेबाज, हवा में उड़ गए Stumps - देखें पूरा Video

दूसरी पारी में डरहम 4 विकेट खोकर 221 रन बना चुका था और वो मजबूत स्थिति में था. उस वक्त मैथ्यू फिशर आए और जर्क बर्नहैम को शानदार बोल्ड मारा. बर्नहैम 2 रन पर खेल रहे थे. फिशर आए और बर्नहैम को शानदार यॉर्कर डाली. बॉल सीधे स्टम्प्स पर लगी. बर्नहैम खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिर गए और वहीं दो स्टम्प्स हवा में उड़ गए. यह विकेट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को ट्विटर पर काउंटी चैम्पियनशिप के ऑफिशियल पेज ने शेयर किया है. जो काफी पसंद किया जा रहा है.

देखें Video:

