इरफान खान के बाद ऋषि कपूर का हुआ निधन तो ट्विटर पर रो पड़े लोग, बोले- '2020 सबसे खतरनाक...'

Speechless. Who would have ever thought. Indian Cinema lost its 2 super talented icon within 24 hours.#RishiKapoorpic.twitter.com/vpLBQCHiQR — Paresh Rawal fan (@Babu_Bhaiyaa) April 30, 2020

What is going on 2020.😔



Yesterday Irrfan Khan sir & today Rishi Kapoor Sir.😔#RishiKapoor paases away at 67.

May his departed soul rest in peace. #RishiKapoor sir,you will be remembered forever legend.

Love u Sir #RishiKapoor@chintskap#RishiKapoor#ReatInPeacepic.twitter.com/1piq6BljgH — Ghûlãm Ãshråf (@iamtahseen_1) April 30, 2020

Yesterday irrfan khan sir & now #Rishikapoor ....



How much more 2020 takes from us ....



May his soul rest in peace ...

Condolences to his family... pic.twitter.com/U6Re17yU4d — ๖ۣۜ𝔓𝔬𝔬𝔫𝔞𝔪 (@PY2332000) April 30, 2020

Two Legends gone.

2020 has been brutal.

Eight more months remaining for this shit year to end.#RIPIrrfanKhan

Rip #RishiKapoorpic.twitter.com/Thd9LziUzh — Piyu (@Iamdahdude) April 30, 2020

ऋषि कपूर के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने कहा, "वह अस्पताल में हैं. वह कैंसर से पीड़ित हैं और उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत अब स्थिर है." बता दें कि इससे पहले तबीयत खराब होने के कारण ऋषि कपूर को फरवरी में भी हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था.

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को पहले दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था. इस बारे में खुद एक्टर ने बताया था कि उन्हें इंफेक्शन हो गया है. लेकिन दिल्ली से मुंबई आने के बाद उन्हें वायरल फीवर की वजह से फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा.

बता दें कि ऋषि कपूर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने विचारों के लिए भी खूब जाने जाते हैं. वह अकसर सोशल मीडिया पर समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं. लेकिन बीते 2 अप्रैल के बाद से ही एक्टर ने एक भी ट्वीट या पोस्ट साझा नहीं की है.