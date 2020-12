बॉलीवुड एक्टर के बेटे ने Amazon से मंगाई गेम की सीडी, अंदर से निकला कोरा कागज, बोले- 'कुछ करें..' - देखें Video

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "डियर अमेजन, मेरे बेटे ने एक पीएस4 gta5 ऑर्डर किया. पैकेज में कागज का एक खाली टुकड़ा है और कोई डिस्क नहीं है. कृपया इसे तुरंत देखें." वीडियो में एक व्यक्ति को पैकेट की सामग्री दिखाते हुए दिखाया गया है - एक नक्शा, एक बुक-टू-बुकलेट, एक खाली डिस्क केस और कागज की एक खाली शीट है.

Dear @amazonIN My son ordered a ps4 gta5 The package contains a blank piece of paper and no disc. Please look into this immediately @amazon@AmazonHelppic.twitter.com/9FaivknxiZ