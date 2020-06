शख्स ने ब्रोकली के कैटरपिलर को फेंका नहीं बल्कि उसे डिब्बे में बंद करके रखा कुछ दिन और फिर.... देखें Video

सैम आगे अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मैंने इसका नाम सेड्रिक रखा है, और यह स्पेन का रहने वाला है. फिलहाल ये डांस कर रहा है क्योंकि इस पूरे दिन हर पत्ते और ब्रोकली खाया है. सिर्फ इतना ही नहीं सैम ने अपने बायो में खुद को कैटरपीलर का पिता बताया.

Hey @Tesco I was about to cook my favourite vegetable of all time (broccoli) and after unwrapping it, to my surprise, found caterpillars inside! They're really nice and we've ended up keeping one as a pet and naming him. but just as a heads up, some of your broc has c-pillars😳🐛 pic.twitter.com/3VLIQAEogG — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

सैम ने एक के बाद एक ट्वीट किया और लिखा कि मैं जानना चाहता था कि कैटरपिलर से लेकर तितली तक का सफर किस तरह से होता है, इसलिए मैंने अपने घर के लाउंज में कैटरपिलर के लिए छोटा सा घर बनाया और उन्हें खाने के लिए ढेर सारी ब्रोकली भी दी. आपको बता दें कि कैटरपिलर वाले ब्रोकली के बदले मुझे पैसे वापस तो कर दिए गए लेकिन जब मैंने फिर से ब्रोकली के नए पैकेट को खोला तो उसमें भी 5 कैटरपिलर घूमते नजर आए. अब कुल मिलाकर मेरे पास 7 कैटरपीलर जमा हो गए थे. मैंने इन कैटरपिलर का नाम रखा Cedric, Janine, Slim Eric, Croc Broc, Olly and Carlos.

In case anyone is interested, the name we've gone with is Cedric, he's from Spain (at least we assume so because the broccoli is) and he dances after eating spinach and broc all day long 🐛🐛🐛 pic.twitter.com/tO1EyMgeG1 — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

इसके बाद इन कैटरपिलर से तितली तक का सफर शुरु हुआ. 30 घंटे के बाद ये 7 कैटरपिलर मेटापोड में तबदील हो गए थे. बितते समय के साथ यह कैटरपिलर से मेटापोड और फिर कुकुन में तबदील हो गया. कुकुन के बाद यह धीरे- धीरे तितली बन जाती है.

OH MY CHRIST. Just bought another broc and before I've even opened it I can see caterpillars 😭🐛 pic.twitter.com/xUBFmuiT5B — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

कुछ समय के बाद सेड्रिक कैटरपिलर से कुकुन और अब वह तितली बन गई है. सैम ने सेड्रिक की तितली वाली फोटो भी ट्विटर पर शेयर किया. और फिर सैम ने सेड्रिक को अपने घर के गार्डन में लाकर अलविदा कह दिया. सैम के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेड्रिक को गुडबाय करते हुए वह इमोशनल हो गए हैं.

SO IT TURNS OUT THAT THIS BROC CONTAINS ANOTHER 5 CATERPILLARS????!!!! 5!!!!! Also it turns out that THIS... is now a caterpillar thread pic.twitter.com/7M0UIcUxrU — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

Day 3, and we've got our first caterpillar romance story. Janine and Slim Eric nap together, eat together, and occasionally dance together 🐛 pic.twitter.com/t883KOVgi0 — Sam Darlaston (@samd_official) June 13, 2020

WE'VE GOT AN ESCAPOLOGIST - this rebel has grabbed some vanilla sticks!! tesco you can pay for me to get a new set of vanilla sticks now, they're fackin frazzled pic.twitter.com/tMI5YHaylR — Sam Darlaston (@samd_official) June 13, 2020

Oh god, it's actually started cocooning and spun silk round it, so it won't come off, it's gonna have to chrysalis outside the cage with a house plant, this is CATERPILLAR CHAOS pic.twitter.com/gdvLp4rkTO — Sam Darlaston (@samd_official) June 13, 2020

Final update of the day... we've now got 3 cocoon / chrysalis, they grow up so fast 😭🐛 pic.twitter.com/AZIJMvOYnI — Sam Darlaston (@samd_official) June 15, 2020

I then got him to pose for a picture with his brother Olly so we could see the diff between caterpillar and cocoon. 🌚🌝 pic.twitter.com/xEcQ9kRdhJ — Sam Darlaston (@samd_official) June 22, 2020

Remember Cedric the caterpillar? Feel old yet? 🐛🦋 pic.twitter.com/EfTPqIlSXY — Sam Darlaston (@samd_official) June 22, 2020

3/7 of the Tesco broccoli caterpillars are now wild butterflies 😭, this morning Janine joined Cedric and Slim Eric for her new life ✌️🥦🦋 (thought she'd at least say bye but she just bolted) pic.twitter.com/ZxggmWc6VP — Sam Darlaston (@samd_official) June 24, 2020

We had the same thing, they grow up so fast 🐛 🦋 pic.twitter.com/1tns9YgAYK — Mark and Andrew (@Mark89142235) June 24, 2020