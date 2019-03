बच्चे ने टीचर से कहा- 'एक दिन पायलट बनूंगा...', 30 साल बाद प्लेन में हुआ कुछ ऐसा

स्कूल की यादें कभी दिमाग से नहीं जाती. चाहे वो टीचर की डांट हो या उनकी सिखाई हुई बातें. स्कूल छूटने और अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे टीचर हमें भूल चुके होंगे. लेकिन रोहन भसीन के साथ ऐसा मज़ेदार किस्सा हुआ कि वो खुद भी हैरान रह गए.

दरअसल, 30 साल पहले 3 साल के रोहन भसीन से जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो जवाब मिला - 'कैप्टन रोहन भसीन'. तब टीचर ने ऐसा सोचा भी नहीं था एक दिन रोहन वाकई में कैप्टन बन जाएगा और टीचर उसी के प्लेन में बैठेंगी.

सुधा सत्यन नाम की ये टीचर दिल्ली से शिकागो जाने वाली फ्लाइट में बैठी हुई थीं. उन्होंने अनाउंसमेंट में पायलेट का नाम सुना. फिर उन्होंने एयर-होस्टेज़ से रिक्वेस्ट की, कि उन्हें एक बार कैप्टन से मिलने दिया जाए. क्योंकि वो शायद उनका प्ले स्कूल का स्टूडेंट रोहन भसीन ही है, जिसने 3 साल की उम्र में अपना परिचय देते हुए खुद को 'कैप्टन' कहा था.

कैप्टन जैसे कॉकपिट से बाहर आया तो अपनी टीचर को देख इमोशन रोक नही पाया. वहीं, टीचर भी अपने प्ले स्कूल स्टूडेंट को देख भावुक हो गईं.

इस मूमेंट की तस्वीर क्लिक की गई और कैप्टन रोहन भसीन की मां निवेदिता भसीन ने इस खबसूरत फोटो के साथ बचपन की तस्वीर को जोड़ा और ट्वीटर पर पोस्ट कर दिया.

#WarmsTheCocklesOfMyHeart....



During Playschool admission, the teacher asked my son his name.



Nonchalantly he answered, "Capt Rohan Bhasin".

And he was just 3.



And today, the same teacher was enroute to Chicago.

And he was indeed the Captain. #StudentTeacherReunionpic.twitter.com/nGAqZSKUnF — Nivedita Bhasin (@nivedita_bhasin) March 24, 2019

ये फोटो ट्वीटर पर भी लोगों को बहुत पसंद आई...

