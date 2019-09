बच्चे ने एक बार में मारे 30 समरसॉल्ट, ट्विटर पर वीडियो वायरल, लोग बोले- 'ओलिंपिक भेजो इसे...' देखें VIDEO

कुछ दिन पहले कोलकाता के दो स्कूल के बच्चों का वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वो जिमनास्टिक करते दिख रहे थे. लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ की. इसमें 5 बार की ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नादिया कोमनेसी भी शामिल हैं. ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है. जिसको ट्विटर पर खूब पसंद किया जा रहा है. एक बच्चे ने एक बार में 30 समरसॉल्ट मारे. ट्विटर पर बच्चे की खूब तारीफ हो रही है. उसने 24 सेकंड में 30 समरसॉल्ट मारे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है. अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ये वीडियो कब और कहा का है. इस वीडियो पर कई लोगों ने केंद्रीय खेल मंत्री किरन रिजीजू को टैग किया है और ऐसे टैलेंट को आगे ले जाने की बात की है.

एक यूजर ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'शानदार! एक बार में 30 समरसॉल्ट. हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, केवल लोगों को एक अवसर और आशीर्वाद की आवश्यकता है.'

देखें VIDEO:

Amazing! 30 Somersaults at a time! There is no dearth of talent in our country only the need a chance n blessing of people. @KirenRijiju@YASMinistrypic.twitter.com/8umbKZESk4 — Sweta_Entomon (@sp_dash68) September 9, 2019

कल रात को इस वीडियो को शेयर किया गया है. जिसे अब तक 80 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 9 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

I dont understand, in spite of having such a tremendous talent why India is not getting double digit in Olympic medal tally. We are wasting talents here. Now its a high time to recognize them. @KirenRijiju@YASMinistry Please help — Abhay Soni (@abhaypsoni) September 10, 2019

Oh My God! What an amazing kid! @KirenRijiju Please provide an opportunity to this young kid too.. — The Angry Indian (@sway_hi) September 9, 2019

What an amazing feat by this young kid A natural talent without the luxury of a coach or a gymnasium ... If only he gets a break now and nurtured by our sports ministry @KirenRijiju am sure will make a name for himself & our country ! Jai Ho — samir gahlaut Arya (@SamirGahlaut) September 9, 2019

एक यूजर ने लिखा- 'मुझे समझ नहीं आता, भारत में इतना शानदार टैलेंट होने के बाद भी हम 10 या उससे ज्यादा ओलिंपिक मेडल क्यों नहीं जीत पाते. हम अपना टैलेंट खराब कर रहे हैं. अब मौका है हमारे पास इसे पहचानने का. किरन रिजीजू मदद करें.'