गोविंदा के गाने पर लड़के ने किया जबरदस्त डांस, जावेद जाफरी हुए मुरीद, दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

सोशल मीडिया पर यह वीडियो सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के सीईओ आशीष चौहान (Ashish Chauhan) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था, क्या हम इस बच्चे को फेमस कर सकते हैं, ताकि वह अपने डांसिंग टैलेंट को बेहतर कर सके और अपनी पहचान बना सके. आशीष चौहान के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अब बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने भी बच्चे का यह डांस वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. जावेद जाफरी भी इस बच्चे के डांस को देखकर इसके मुरीद हो गए हैं.

देखें Video:

This boy is SMOOOTH ! Superb timing and finishing. 😍 RT @ashishchauhan: Can we please make this guy famous so that he can sharpen his dancing skills make a name for himself pic.twitter.com/RJ7VyIKge1