पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने IPL से की PSL की तुलना तो भड़क गए फैन्स, ट्रोलर्स बोले- 'चल झूठा...'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) यकीनन दुनिया भर में सबसे बड़ी घरेलू टी-20 लीगों में से एक है. यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस लीग की वजह से कई विदेशी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला है. आईपीएल की ही तर्ज पर पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल लीग शुरू हुई. जो आईपीएल जैसे मशहूर होने की बहुत कोशिश कर रही है. पांच साल से चल रही इस लीग में कई विदेशी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं. लेकिन अभी तक आईपीएल जैसी पॉपुलेरिटी हासिल नहीं कर पाया है.

इन दोनों टूर्नामेंटों के बीच कोई तुलना नहीं है, दोनों के दर्शकों के आधार, गुणवत्ता और हर चीज में बहुत बड़ा अंतर है. हालांकि, ब्रैड हॉग (Brad Hogg) ने आईपीएल (IPL) से पीएसएल (PSL) की तुलना की, जिसके कारण उन्हें उसी के लिए ट्रोल (Troll) किया जा रहा है. ब्रैड हॉग (Brad Hogg) ट्विटर (Twitter) पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे. एक यूजर ने उनसे पूछा, ''सर, अगर आपसे लीग को रेट करने के बारे में पूछा जाए तो आप आईपीएल और पीएसएल को 10 में से कितने अंक देंगे?'' जिस पर ब्रैड हॉग ने ऐसा जवाब दिया. जिसको सुनकर भारतीय क्रिकेट फैन्स भड़क गए.

ब्रैड हॉग ने लिखा, ''मैं दोनों को 10 में से 9 अंक देना चाहूंगा. पीएसएल को प्रचलित होने में काफी वक्त लगा क्योंकि काफी समय से ये पाकिस्तान से बाहर हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान में वापिस आने के बाद ये फेमस हो चुका है. वहीं आईपीएल दुनिया भर में दर्शकों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी है.''

Both 9 out of 10. The PSL has been the most prevalent of late because it has bought the game back to Pakistan. The IPL has the most interest in viewership worldwide. https://t.co/7jf5ulmCzQ