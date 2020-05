बच्चों को बचाने के लिए कोबरा से भिड़ गई मुर्गी, Attack करने आया तो मां ने किया ऐसा... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि कोबरा एक कमरे में दाखिल होता है. वहां मुर्गी के साथ उसके कई बच्चे मौजूद थे. मुर्गी के बच्चों पर अटैक करने के लिए कोबरा जैसे ही करीब आता है तो मां उससे भिड़ जाती है और एक-एक करके बच्चों को कमरे से बाहर निकालती है. कमरे के बाहर सभी बच्चे बाहर निकल आते हैं. लेकिन एक बच्चा रह जाता है. मां फिर डेंजर जोन में जाती है और उस बच्चे को भी खतरे से बाहर निकाल लाती है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'शाही लड़ाई. जब एक माँ बच्चों को बचाने के लिए लड़ती है, तो यह लड़ाई शाही होती है. बहादुर मां एक कोबरा से लड़कर अपने बच्चों को बचाती है.'

Battle Royal....

When a mother fights to save the children, it is battle royal.



Brave mom saves her chicks fighting a cobra💕



🎬Gia pic.twitter.com/qNtvRsYQw0 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 21, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 21 मई को शेयर किया था, जिसके अब तक 12 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 300 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

