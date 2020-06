यात्रियों से भरी बस के सामने आई तेज रफ्तार कार, ड्राइवर ने ऐसे बचाई जान... देखें पूरा CCTV Video

वीडियो में चार स्क्रीन देखी जा सकती हैं. एक स्क्रीन में ड्राइवर दिखाई दे रहा है. दूसरी स्क्रीन में सड़क दिखाई दे रही है. तीसरी स्क्रीन में यात्री दिखाई दे रहे हैं. चौथी स्क्रीन में ड्राइवर के पास वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है. बस एक सिंगल लेन रोड पर चल रही है. जहां से दूसरी तरफ से भी गाड़ियां निकल रही हैं. बस के सामने अचानक एक तेज रफ्तार में कार आ जाती है. ड्राइवर समझदारी दिखाता है और बस को तुरंत दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिससे यात्रियों की जान बच जाती है. थोड़ी देर बाद ड्राइवर चैन की सास लेता है.

इस वीडियो को ट्विटर पर डेन मेस नाम के यूजर ने शेयर किया है. साथ ही कैप्शन लिखा, 'मैं धार्मिक नहीं हूं लेकिन थैंक गॉड इस बस ड्राइवर के लिए.'

देखें Video:

i'm not religious but thank god for this bus driver. pic.twitter.com/qo6ZzLY882

उन्होंने इस वीडियो को 23 जून को शेयर किया था, जिसके अब तक 20 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 70 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोग इस घटना को देखकर हैरान रह गए. उन्होंने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

thats why those who does not follow the law should be jailed to avoid loss of life.