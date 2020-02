जन्म के बाद बच्ची की गुस्से वाली फोटो वायरल, बने मजेदार Memes, बोले- 'जब जन्म के बाद पिता बोले मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा...'

ब्राजील (Brazil) के रियो डी जेनेरिया (Rio de Janeiro) में एक बच्ची ने जन्म देने के बाद गुस्से से डॉक्टर को देखा. उसका रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बच्ची के रिएक्शन पर खूब मीम्स बन रहे हैं. दरहसल, जन्म के बाद जब डॉक्टर्स ने गर्भनाल काटने से पहले बच्चे को रुलाने की कोशिश की तो उसने गुस्से से डॉक्टर्स की तरफ देखा. देखकर डॉक्टर हैरान रह गए. उस लम्हें को कैमरे में कैद कर लिया गया. ट्विटर पर लोगों ने फोटो पर मीम्स बनाएं हैं, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

जन्म के बाद डॉक्टर कर रहे थे रुलाने की कोशिश, जैसे ही मारा तो गुस्से से देखने लगी बच्ची, Photos हुईं वायरल

When you're just born and parents say "mera beta to doctor banega" pic.twitter.com/Du3eB8QsMD — DILLI_dur_AST (@PATHANBLOGS) February 23, 2020

"why you wake me up" https://t.co/IoPIrHgk5b — N U E K (@nuekkkkkkk) February 19, 2020

"DID I TELL YOU I WAS READY FOR THIS ???!?!!?!" https://t.co/bqqiddMrpQ — si cantek (@m4lynd) February 19, 2020

When you are born without your permission — Nesta (@ItsCymmon) February 19, 2020

बता दें, दरहसल बच्ची जन्म के बाद रोई नहीं थी. डॉक्टर्स उसे रुलाने की कोशिश की ताकि वो सुनिश्चित कर सकें कि बच्ची स्वस्थ है और उसके अंग ठीक से काम कर रहे हैं. जैसे ही डॉक्टर्स ने रुलाने की कोशिश की तो वो गुस्से से देखने लगी. बच्ची का जन्म निर्धारित समय से 7 दिन पहले सिजेरियन डिलिवरी से हुआ.

डेली मेल की खबर के मुताबिक, बच्ची की मां डायने डि जीसस बारबोसा ने बच्चे की यादगार तस्वीरें कैद करने के लिए एक फोटोग्राफर को हायर किया था. इन तस्वीरों को फोटोग्राफर ने फेसबुक पर शयेर किया है.

फोटोग्राफर ने बताया कि रिएक्शन देने के बाद जब डॉक्टर ने गर्भनाल काटी तो वो रोने लगी थी. बच्ची का नाम इसाबेल परेरा डी जिसस रखा गया है. उसका जन्म 20 फरवरी को होना था.