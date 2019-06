Olympic Games: ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया ब्रेक डांस, 2024 में होगा डेब्यू

इंटरनेशन ओलंपिक कमेटी (International Olympic Committee) ने ब्रेक डांस (Breaking), स्केट बोर्डिंग (Skateboarding), स्पोर्ट क्लिमबिंग (Sport Climbing) और सर्फिंग (Surfing) को ओलंपिक खेलों में शामिल करने का फैसला किया है. इन खेलों को अस्थाई रूप से शामिल किया गया है. 2024 में पैरिस (Paris Olympic 2024) में होने वाले ओलंपिक खेलों में इन 4 खेलों के 12 इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे. वहीं, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लिमबिंग और सर्फिंग खेल का आयोजन 2020 में टोक्यों में होने वाले ओलंपिक में भी किया जाएगा.

Breaking, skateboarding, sport climbing and surfing have been provisionally included on the sports programme of the Olympic Games #Paris2024@Paris2024@DanceSportTotal@IFSClimbing@WorldSkate_news@ISAsurfingpic.twitter.com/iuMvyzli5K