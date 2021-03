दूल्हा-दुल्हन ने डांस करते हुए लिए 7 फेरे, देखकर भड़का उद्योगपति, बोला- शादी है या संस्कारों की आहुति? - देखें Video

पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे की रस्म हिंदू शादियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है. इस शादी की रस्म के दौरान, दूल्हा और दुल्हन सात बार आग के चारों ओर चलते हैं जबकि एक पुजारी प्रार्थना करता है. बिड़ला द्वारा साझा किए गए वीडियो में, दूल्हा और दुल्हन को फेरों की रस्म के दौरान नाचते हुए देखा गया. ऐसा करते देख मेहमानों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई.

वेदांत बिड़ला ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ये शादी है या संस्कारों की आहुति? ये मत भूलिए आप दुनिया में पूजनीय हैं तो केवल अपनी संस्कृति और संस्कारों की वजह से.'

ये शादी है या संस्कारों की आहुति? ये मत भूलिए आप दुनिया में पूजनीय हैं तो केवल अपनी संस्कृति और संस्कारों की वजह से। pic.twitter.com/jZHtEfZpD7 — Vedant Birla (@birla_vedant) March 2, 2021

इस फुटेज को 2,000 टिप्पणियों के साथ ट्विटर पर 4.2 लाख से अधिक बार देखा गया. इसने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर बहस छेड़ दी है. कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने शादी की रस्म के दौरान नाचने के लिए युगल की आलोचना करते हुए कहा कि उनके कार्य "घृणित" और "अपमानजनक" थे.

Pathetic..I hate it even when bride comes dancing..that's not our culture!! — Trupti Garg (@garg_trupti) March 2, 2021

I don't know how elders of the family allowed this.



If you don't care about rituals then why do it at all... Just have court marriage and big party — ً (@col_hindsight) March 2, 2021

Today's weddings are just for photography to share on facebook and Instagram. No respect for rituals and traditions. — Ashok Shetty (ಅಶೋಕ -#JaiShreeRam) (@ashokshetty1970) March 2, 2021

हालांकि, दूसरों की राय थी कि दूल्हा और दुल्हन ने कुछ भी गलत नहीं किया है....

I don't see anything wrong in it. It's their choice how to celebrate, still living in 18th century https://t.co/rUFbvAEOJY — SHREY (@wtfprincu) March 3, 2021