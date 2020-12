फेरों के दौरान दुल्हन ने पीछे से दूल्हे के साथ किया कुछ ऐसा, हंस-हंसकर लोट-पोट हुए लोग - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि गुरुद्वारे में दूल्हे-दुल्हन फेरों के लिए खड़े होते हैं. दूल्हे गलत दिशा में फेरों के लिए आगे बढ़ता है. तभी दुल्हन दूल्हे को प्यार से पीछे की तरफ खींचती है और दूसरी तरफ जाने को कहती है. इतना देख वहां मौजूद हंसने लगते हैं. आईपीएस ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'सच्ची जीवनसाथी आपको हमेशा सही राह दिखाती हैं.'

देखें Video:

इस वीडियो को दीपांशु काबरा ने 14 दिसंबर की सुबह शेयर किया है, जिसके अब ही घंटों में 4 हजार से ज्यादा व्यूज हो गए. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और कई रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी मजेदार लग रहा है.

लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'शादी के दिन भले ही दुल्हे के पास तलवार हो, लेकिन जिंदगी भर दुल्हन की ही चलती है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'दूल्हा भागने की कोशिश में था. पकड़ा गया'

First lesson on the first day, remember that for ever, she is the boss even if the sword is in your hands