कान में हेडफोन लगाकर पटरी पर जॉगिंग कर रहा था शख्स, तेज रफ्तार से आई ट्रेन और फिर... देखें Video

नेटवर्क रेल के अनुसार, चिल्स्टन रेलवे लंदन के ड्राइवर ने ऑक्सफोर्ड सेवा में घटना की सूचना 6 नवंबर को सुबह 8.30 बजे के बाद दी. यह घटना साउथ ईस्ट लंदन के बकिंघमशायर के प्रिंसेस रिसबोरो में रिडवे पाथ लेवल क्रॉसिंग पर हुई.

फुटेज जॉगर को समतल क्रॉसिंग का उपयोग करके दिखाता है जब आ रही ट्रेन केवल मीटर की दूरी पर थी.

देखें Video:

Q: When is running NOT good for your health?



A: WHEN YOU RUN OUT IN FRONT OF A TRAIN



*Unbelievable stupidity* from a jogger using a level crossing without looking!



An approaching train just metres away#LevelCrossingSafety#CrossWithCare



https://t.co/CuEku4v8mGpic.twitter.com/XvYlkXpJbB