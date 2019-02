Budget 2019: मोदी सरकार ने दिया मिडिल क्लास को टैक्स छूट का तोहफा, ट्विटर पर लोगों ने ऐसे मनाया जश्न

आम चुनाव से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए आज अंतरिम बजट (Budget 2019) पेश कर दिया है. इस बार के बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को टैक्स छूट (No tax on income up to Rs 5 lakh) का तोहफा दिया है. 5 लाख रुपये तक सालाना सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा. वहीं निवेश करने पर 6.5 लाख रुपये तक निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इस ऐलान के बाद से एनडीए सांसदों ने मोदी-मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिया. वहीं 40 हजार के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं काटने का ऐलान किया है. इसके साथ ही 40 हजार के बैंक ब्याज पर भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा. ट्विटर पर मिडिल क्लास लोग जश्न मना रहे हैं. लोगों ने फनी फोटोज शेयर कर टैक्स छूट का जश्न मनाया.

इसके साथ ही गोयल कहा कि घर खरीदने पर जीएसटी कम करने पर विचार किया जा रहा है. गोयल ने कहा कि अगले 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि छोटे कारोबार में तीन महीने में एक ही जीएसटी रिटर्न देने का प्रावधान किया गया है. वहीं वेतनभोगियों के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब ग्रैच्युटी भुगतान सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपये की गई है.

मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को प्रति वर्ष दिए जाएंगे 6000 रुपये, तीन किस्तों में मिलेंगे पैसे

वहीं मजदूरों का बोनस भी बढ़ाकर 7 हजार रुपये कर दिया गया है और मजदूरों की आकष्मिक की मौत पर 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है. ईपीएफओ की बीमा राशि 6 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3 हजार रुपये कर दी गई है. 15 हजार सैलरी पाने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये की पेंशन देने का भी प्रावधान भी किया गया. गोयल ने कहा कि देश में पहली बार रक्षा बजट तीन लाख करोड़ से पार गया है और जरूरत पड़ने पर और खर्च किया जाएगा. ​​