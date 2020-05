भैंस को डंडे मारकर दौड़ाया तो आगे जाकर जानवर ने ऐसे लिया बदला, हवा में उड़ गए लोग... देखें Viral Video

इस वायरल वीडियो में एक भैंस गाड़ी खींचती नजर आ रही है. इस गाड़ी पर 5 लोग सवार है. लोग भैंस को बार-बार डंडे से मारकर उसे तेज दौड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं. तभी सड़क के डिवाइडर से गाड़ी टकरा जाती है और पूरी गाड़ी पलट जाती है. सिर्फ इतना ही नहीं उसपर बैठे 5 लोग हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिर जाते हैं. और भैंस दौड़ते हुए आगे चली जाती है.

इस वीडियो को वरूण सिंह ने ट्विटर पर शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, 'भैंस ने बेहद अच्छे तरीके से अपना बदला लिया.' यह वीडियो काफी पुरानी है लेकिन फिर भी लोग इसे पसंद कर रहे हैं.

देखें Video:

(डिस्क्लेमर: वीडियो में ऐसी भाषा शामिल है जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है.)

The buffalo took a perfect revenge, such people shouldn't be called human. pic.twitter.com/6o1n3LQdQ7