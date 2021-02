भैंस ने दिमाग लगाकर पाया गले में लगी चेन से छुटकारा, IPS बोला- 'अब बोलो, अक्ल बड़ी या भैंस' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि भैंस खड़ी हुई है और वो खूंटी से बंधा हुआ है. भैंस दिमाग लगाती है और चालाकी से चेन को मुंह से पकड़ती है और खूंटी से बाहर निकाल देती है. आईपीएस ने वीडियो शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन दिया है.

आईपीएस ऑफिसर पंकज जैन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यह उनके लिए, जो कहते हैं- अक्ल बड़ी या भैंस.'

देखें Video:

For all those , who say - अक्ल बड़ी या भैंस

pic.twitter.com/HqWimNdSmY