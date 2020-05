शिकार के लिए हमला करने ही वाला था झाड़ी के पीछे छिपा शेर लेकिन भैंसे ने मौका देख किया ऐसा... देखें video

इस वीडियो को शेयर करते हुए सुशांता ने कैप्शन में लिखा, ''इंसान के नजर में शेर भले ही जंगल का राजा है लेकिन यह भैंस इस शेर को 'राजा' समझकर माफ नहीं करने वाला''. यह वायरल वीडियो इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि आपने अक्सर शेर को भैंसे का शिकार करता देखा होगा. लेकिन इस वीडियो में शेर खुद भैंसे का शिकार बन गया.

इस 31 सेकेंड के वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि बहुत सारे भैंस जंगल में घास खा रहे हैं. और वहीं दूसरी तरफ एक शेर झाड़ी में छिपकर बैठा है, लेकिन एक भैंसे ने झाड़ी में छिपे इसे भैंस को देख लिया और शेर भैंसे पर अटैक करता है उससे पहले भैंस ने ही शेर पर हमला कर दिया. सिर्फ इतना ही नहीं भैंसे ने शेर को बुरी तरह से जमीन पर पटकर भाग गया.

Lion is perceived as king of the Jungle by the humans...

But this buffalo doesn't give a damn to who the king is☺️ pic.twitter.com/20V1fw2ze9