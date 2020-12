टंकी पर चढ़ा बैल, तो लोग बोले- धन्नो से होने वाला था लगन, Viral Photo पर देखें Funny कमेंट्स

बता दें कि पानी की टंकी पर चढ़े हुए बैल की ये फोटो ट्विटर पर आईएफएस ऑफिसर परवीन कासवान ने शेयर की है और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है- ‘बहुत से मोटिवेशनल ट्वीट्स पढ़ने का असर.' बस फिर क्या था, इस फोटो के शेयर होते ही अब सोशल मीडिया यूजर्स फोटो पर ढेरों फनी कमेंट्स कर रहे हैं, तो कोई शोले फिल्म के डायलॉग लिख रहा है. आपको याद होगा कि शोले फिल्म के एक सीन में अभिनेता धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़कर मौसी से शादी के लिए बसंती का हाथ मांगते है. फिल्म के उसी सीन से लोग बैल की फोटो की तुलना कर रहे हैं और फनी कमेंट्स कर रहे हैं.

Or maybe the effect of watching Sholay. 😅

The bull who wanted to marry a cow but her mausi didn't approve his proposal 😊