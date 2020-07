अजगर को पकड़ने के लिए शख्स ने निकाली तरकीब, मुंह के पास डाली सांप पकड़ने वाली छड़ी और फिर... देखें Video

जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अजगर के चारों तरफ लोग खड़े हैं लेकिन वह एकलौता शख्स बिना किसी दूसरे व्यक्ति के मदद लिये आराम से इतने बड़े अजगर को पकड़ लेता है. आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस अजगर वाली वीडियो को ट्वीट किया है जिसके बाद से ही यह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. लोग इस वीडियो पर तरह- तरह का कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही इस वीडियो में लड़के ने जिस तरीके से अजगर को पकड़ा है वह लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

#WATCH A Burmese python was rescued from Borghat Chapanala area in Nagaon district yesterday. It was later released in Swang reserve forest. #Assampic.twitter.com/c8yGRfIZd3