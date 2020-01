जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर राष्ट्रगान गाकर खत्म किया CAA के खिलाफ प्रदर्शन, देखें Viral Video

CAA Protest In Jama Masjid: संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बुधवार को पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर ढेर सारे लोग जमा हुए. इस विरोध प्रदर्शन में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुईं. लोगों ने लाल कुएं से लेकर जामा मस्जिद तक कैंडल मार्च निकाला. शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के बाद लोगों ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर राष्ट्रगान गाया और प्रदर्शन खत्म किया. जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

लड़कियों ने अमित शाह के कैंपेन में दिखाए CAA विरोधी बैनर, मकान मालिक ने खाली कराया घर

वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हैं. किसी के हाथ में हाथ में मोबाइल टॉर्च है तो किसी के हाथ में तिरंगा है. सभी सीढ़ियों पर खड़े होकर राष्ट्रगान गा रहे हैं. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो को ट्विटर, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने असम में 'खेलो इंडिया यूथ गेम्‍स' के उद्घाटन समारोह का आमंत्रण ठुकराया

देखें Video:

See how #JamaMasjid ended peaceful protest Last Night with National Anthem #AntiCAA_NRC_NPR#CAAProtests#CAA_NRCProtestspic.twitter.com/B5kyaYAcog