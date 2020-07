क्या आप बता सकते हैं इस वीडियो में कितने हाथी हैं? ट्विटर पर लोग हो गए कंफ्यूज

संगठन ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "कुछ फ्रेम त्रुटिपूर्ण रूप से शानदार होते हैं, जब आपको 7in1 फ्रेम मिलता है और वह भी सिंक्रनाइज़ेशन में."

सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट होते ही वायरल हो गई. सैकड़ों लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया. कई लोगों ने एनजीओ को बताया कि उन्हें फ्रेम में सिर्फ चार ही हाथी दिख रहे हैं. वाइल्डलेंस ने हाथियों की संख्या का जवाब दिया और समझाया कि सातवें फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहा है.

What am I missing. I could could 4 in this perfect frame — AnnaSaaru (@AnnaSaaru) July 14, 2020

अब, एनजीओ ने एक वीडियो साझा किया है जो समूह को घूमता हुआ दिखाता है और बताता है कि कैसे शॉट में सात जंबो थे. उन्होंने क्लिप साझा करते हुए लिखा, 'अब अंत तक ध्यान से देखें कि यह 7in1 फ्रेम कैसे है.'

इस वीडियो को 30 जुलाई को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 2 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 150 से ज्यादा लाइक्स और कई कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया. एक यूजर ने लिखा, 'यह कितना कमाल का वीडियो है. बिल्कुल फैमिली पिकनिक लग रही है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'सबसे सुंदर जानवरों का एक सुंदर दृश्य.'