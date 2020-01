इस तस्वीर में छिपी हुई है एक छिपकली, क्या आप ढूंढ सकते हैं? गौर से देखने पर दिखेगी सामने ही...

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक तस्वीर तेजी से वायरल (Viral Photo) हो रही है. इस तस्वीर को शेयर कर लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि इसमें छिपकली (Lizard) कहां है? 30 जनवरी को एक ट्विटर यूजर एरिक मैकगी ने एक तस्वीर शेयर की और लोगों से पूछा कि इसमें छुपी हुई छिपकली को ढूंढें. ढूंढने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी. लेकिन गौर से दिखने पर आपको सामने ही दिखेगी. इस फोटो पर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

मोहम्मद शमी की बेटी ने साड़ी पहनकर मनाई बसंत पंचमी, फोटो पोस्ट कर बोले- 'ईश्‍वर आपका भला करे...'

This week you're searching for Sceloporus graciosus, the common sagebrush lizard (see last rt for reference) @Yara_Haridy found this individual in Dinasaur Ntl Park! You'll have until 9pm to #FindThatLizard. Post guesses in the comments with #FoundThatLizard. Good luck! pic.twitter.com/DeNixIe4fZ — Earyn McGee, Lizard lassoer, MSc (@Afro_Herper) January 29, 2020

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ढूंढ भी लिया और प्रिंट शॉट कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दिया है. तो कुछ लोग छिपकली ढूंढने में नाकाम रहे. इस फोटो के अब तक 200 से ज्यादा लाइक्स और 45 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, 'नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कृपया मदद करें.'

जेल में बंद थी मां और बाहर मिलने के लिए तड़प रहा था बच्चा, मिलवाने के लिए रात में खुला कोर्ट...

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ''मुझे ये खेल बहुत पसंद है. मैं बार-बार ढूंढने की कोशिश कर रही हूं.'' तीसरे यूजर ने लिखा, ''ये काफी मुश्किल है, लेकिन मैंने छिपकली को ढूंढ निकाला जो मुझे बिलकुल पसंद नहीं है.''

चीन में भारतीय महिला को हुई ऐसी बीमारी, इलाज के लिए नहीं थे पैसे तो मदद के लिए आ गए बाकी भारतीय लोग

सोशल मीडिया पर ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं और अगर आप हार मान चुके हैं तो यहां देख सकते हैं कि आखिर छिपकली कहां छिपी है...

जाल में फंसी दुर्लभ मछली, मछुआरों ने उसे वापस छोड़ दिया पानी में, Viral Video देख लोगों ने कहा...

#FoundThatLizard And it just hit me that these photos would make amazingly difficult — Sarah Deters (@Sarahdeters) January 30, 2020

I think I'm getting the hang of this. #FoundThatLizardpic.twitter.com/zlenxCRyOQ — Janet Hill (@Saskajanet) January 30, 2020

एरिक मैकगी ने बाद में फोटो को जूम करके बताया कि इस तस्वीर में छिपकली कहां है...