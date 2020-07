क्या आप ढूंढ सकते हैं इस तस्वीर में छिपी एक छिपकली? सामने ही आ रही है नजर

@Afro_Herper नाम के यूजर ने इस तस्वीर को शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, 'ट्री लीजर्ड जैसी छिपकलियां माहौल में घुलने में काफी माहिर होती है. लेकिन फिर भी शिकारी उन्हें ढूंढ लेते हैं. यह जरूरी है कि छिपकलियों में रहने की जगह में दरारें और पेड़ पौधे हों, ताकि वह उसमें गायब हो सकें. क्या आप इस छिपकली को देख पा रहे हैं.'

देखें यह फोटो और ढूंढिए आखिर कहां छिपी है छिपकली...

Lizards, like this tree lizard, have incredible camo! But sometimes predators still see them. Its important that lizard habitats have crevices and vegetation that lizards can seek shelter in. Can you #FindThatLizard ? Solution @ 9pm PT. Post guesses with #FoundThatLizard pic.twitter.com/XgMlt7iWiE

तस्वीर वायरल होने के बाद काफी लोगों ने छिपकली ढूंढने की कोशिश की. कुछ सफल हुए तो कुछ ने हार मान ली. सामने दिखने के बावजूद भी छिपकली नहीं दिख सकी. बाद में @Afro_Herper ने ही इस तस्वीर में छिपी छिपकली को दिखाया.

अगर आप ढूंढ नहीं पाए तो यह देखिए, यहां छिपी बैठी है छिपकली...

Thank y'all so much for playing! Hope you #FoundThatLizard and learned something new!



Remember you can zoom in! It's not only encouraged but it's necessary.



See you next week! pic.twitter.com/b3j84qo2jA