क्या आप ढूंढ सकते हैं इस तस्वीर में छिपकली? सामने दिखने पर भी नहीं होगा आपको यकीन

डेली मेल के अनुसार, छिपकली को 2009 में क्लिक की गई पुरानी तस्वीर की एक शाखा पर देखा गया. इसे एंडासिबे-मंटाडिया नेशनल पार्क में फोटो खींचा गया था. रमेश पांडे ने लिखा, 'सैटेनिक लीफ-टेल्ड छिपकली (Satanic Leaf-Tailed Lizard) मेडागास्कर के रेनफॉरेस्ट की मूल निवासी है. इसकी पूंछ पत्ती की तरह होती है और इसमें पतली शाखा पर बैठने और आसपास के वातावरण में ढलने की क्षमता होती है.'

Spot the lizard...! Satanic leaf tailed lizard is native to rainforests of Madagascar. It's tail is like a leaf and it has capability to sit on a thin branch and blend in with the surroundings. Another good example of camouflaging in nature. pic.twitter.com/sODUTHq1EK