पेड़ के शाखा पर बैठे इस उल्लू की तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रही है VIRAL, जानें किसने की है क्लिक

आपको बता दें कि यह फोटो साल 2019 की है. इसे ब्रिटेन के एक वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ने कोलंबिया के जंगलों में घूमने के दौरान क्लिक किया था. इस फोटो में पेड़ के तने में जिस खूबसूरती से उल्लू को तस्वीर में उकेरा गया है वह काबिलेतारीफ है. खासकर उल्लू की पीली आंखें सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचती है.

You will not see more perfect camouflage...



And the Great Grey Owel is the largest Owel in the world.



????BBCearth. pic.twitter.com/d2i5oQj1Eg