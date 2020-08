पानी के अंदर से ऊपर उछली व्हेल, हवा में किया ऐसा Stunt, देख लड़की का खुला रह गया मुंह - देखें Video

व्हेल को देखते ही उन्होंने कैमरे को निकाला और शूट करने लगे. उन्होंने कहा, 'वह हमारे पास आ गए थे. हमें लगा उससे हम गिर जाएंगे, या कोई बड़ा हादसा हो जाएगा. लेकिन वो हमारी बोट के नीचे आराम से तैर रही थीं.'

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो चुका है. वीडियो में देखा जा सकता है कि व्हेल हवा में उछलती है और हवा में ही घूम जाती है. उसके स्टंट को देख लड़की का मुंह खुला रह गया. उसने पहली बार व्हेल मछली के इस स्टंट को देखा था. उसने देखते ही कहा, 'माइंड ब्लोइंग.' उनके पिता का भी रिएक्शन शानदार था.

वीडियो को पहले आइस हॉकी टीम न्यूफ़ाउंडलैंड ग्रोल्डर्स द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया था और बाद में अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी रेक्स चैपमैन ने इसे रीपोस्ट किया. चैपमैन ने क्लिप को साझा करते हुए अपने 9 लाख ट्विटर अनुयायियों से पूछा, 'अब तक का सबसे राजसी वीडियो?'

देखें Video:

Most majestic video ever?



Oh my goodness.



Newfoundland, bruh...pic.twitter.com/5I9daIwUhq