लॉकडाउन खत्म होते ही कनाडा के PM निकले बेटे को आइसक्रीम खिलाने, खुद खाया चॉकलेट कोन- देखें Viral Pic

शॉप में पहुंच हैड्रियन काफी एक्साइटिड हो गए. उन्होंने कुकीज टॉपिंग्स के साथ वनीला कोन लिया. वहीं जस्टिन ट्रूडो ने खुद के लिए वनीला डिप चोकलेट कोन लिया. आइसक्रीम खरीदने के बाद दोनों पास ही एक आंगन में गए और मास्क को उतारकर आइसक्रीम खाई.

उनकी ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है. उन्होंने ट्विटर पर इस तस्वीर को पोस्ट किया है. जिसके अब तक 2 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं.

Even though we're not able to celebrate Fête nationale du Quebec and Saint-Jean-Baptiste Day like we usually do, I hope you're finding new ways to celebrate - Hadrien and I stopped by @ChocoFavoris in Gatineau today to pick up some treats for the family! pic.twitter.com/sJ2TzMLsa4