ढोल बजा तो स्टेज पर चढ़कर भांगड़ा करने लगे कनाडा के पीएम, देखें VIDEO

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिल्ली में गुरुवार शाम को ढोल पर भांगड़ा किया. कनाडा हाउस के स्टेज पर जाने से पहले जस्टिन और उनके परिवार ने डांस किया. जस्टिन ने काले रंग की शेरवानी पहनी तो उनकी पत्नी सोफी ने साड़ी पहनी थी. ढोल बजते ही उन्होंने भांगड़ा करना शुरू कर दिया.जैसे ही उन्होंने डांस करना शुरू किया तो नीचे खड़े लोगों ने जमकर तालियां बजाईं और सीटियां मारकर उनको चीयर किया. ये वीडियो डेमोक्रेसी न्यजू लाइव के पत्रकार रोहित गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया है. 12 घंटे में ही इस वीडियो को 60 हजार व्यूज मिले. उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

Canadian PM @JustinTrudeau makes an entrance at the Canada house in New Delhi. Truly in the spirit of India. @DemocracyNewsLpic.twitter.com/ph19O7ysB4