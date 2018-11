घर पर शोर मचा रहा था पंजाबी परिवार, पुलिस पहुंची तो सरदार जी ने सुना दिया ये गाना, देखें VIDEO

कनाडा (Canada) में पंजाबी परिवार अधिक शोर मचाने रहा था. पुलिस चेतावनी देने पहुंची तो पंजाबी परिवार पुलिस को देखकर इतना एक्साइटिड हो गया कि वो सड़क पर जोर-जोर से गाना गाने लगा. कनाडा पुलिस के ऑफिसर जो घर पर चेतावनी देने पहुंचे थे वो भी पंजाबी थे. उनको देखकर पंजाबी परिवार इतना खुश हो गया कि वो सड़क पर ही गाना गाने लगे. ट्विटर पर @ikaveri ट्विटर अकाउंट ने इस वीडियो को शेयर किया है.जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस अफसर भी पंजाबी हैं तो परिवार ने मिलकर गाना गया. पुलिस अफसर उनसे शोर कम करने को कह रहे थे तो वहीं परिवार जोर-जोर से गाना गा रहा था. उसके देखकर अफसर भी हंसने लगे. जिसके बाद उनको चेतावनी दी गई.

Punjabi household was reported for noise disturbance in Canada..This is how they reacted when they saw the policemen were Punjabi as well.

Incorrible! pic.twitter.com/tDJdyF5pvO