तेज रफ्तार से गुजर रही थी कार, सामने से क्रैश होते हुए आया प्लेन और फिर... देखें VIDEO

Canada में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. कनाडा के मारखम में बटनविले एयरपोर्ट के पास मंगलवार को एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बिजी हाईवे के बीच तेज रफ्तार कार के सामने क्रैश होता प्लेन आ गया. एयरपोर्ट से निकलते ही छोटा प्लेन सड़की की तरफ आ गया और गाड़ियों के पास से क्रैश होता झाड़ियों में घुस गया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कनाडा के टोरंटो एरिया में ट्रक ड्राइवर ने कहा- 'मैं बहुत खुशनसीब हूं कि प्लेन से मुझे या मेरे ट्रक को कुछ नहीं हुआ. छोटा प्लेन मेरे बिलकुल पास से निकला. छोटा प्लेन सड़क से टकरा गया था और आगे की तरफ निकल गया.' ट्रक चालक का नाम बिल चेन बताया जा रहा है. उन्होंने कहा- 'हाईवे पर मैं तेज रफ्तार में था. अचानक मेरे सामने प्लेन आ गया. मैं किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था. मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिए और प्लेन आगे जाकर क्रैश हो गया.'

देखें VIDEO:

Dramatic video captures plane crash in #Markham that narrowly missed traffic https://t.co/yGli3exAd3 #Toronto pic.twitter.com/lQRSKAqQFe

I'd say he won the life lottery.