तैमूर नहीं, लोगों को ये बच्चा लग रहा है सबसे क्यूट, जानिए कौन है ये

खास बातें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तीन साल के बेटा लाइमलाइट में है. पीएम जस्टिन के सबसे छोटे बेटे हैड्रिन ट्विटर पर छाए हुए हैं. ट्विटर पर कई लोगों ने उनकी तुलना तैमूर से की है.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 8 दिन के भारत दौरे पर हैं. वो अपने परिवार के साथ आए हैं. उनके तीन साल के बेटा लाइमलाइट में है. पीएम जस्टिन के सबसे छोटे बेटे हैड्रिन ट्विटर पर छाए हुए हैं. लोगों को वो काफी क्यूट लग रहे हैं. पहले आगरा के ताज महल में फिर मथुरा के वन्यजीव एसओएस एलिफेंट कनजरवेशन एंड केयर सेंटर में और फिर अहमदाबाद में उन्होंने खूब मस्ती की.जब वो भारत आए थे तो हैड्रिन ने मां का हाथ थामने से मना कर दिया था और खुद की प्लेन की सीड़ियां उतरे थे. उसके बाद आगरा के ताज महल में दौड़ते भारते नजर आए थे. जिसके बाद वो साबरमती आश्रम में कुर्ता पायजामा पहने नजर आए थे. जिसमें वो काफी क्यूट लग रहे थे.

#WATCH: Canadian PM #JustinTrudeau along with his wife Sophie and children Xavier, Hadrien & Ella-Grace at Sabarmati Ashram in Ahmedabad. pic.twitter.com/fAAK03R4k7 — ANI (@ANI) February 19, 2018

Flowers for Hadrien on arrival in India with @JustinTrudeaupic.twitter.com/p81JkFAN6I — Adam Scotti (@AdamScotti) February 17, 2018

Hadrien bouquet day 2 pic.twitter.com/nZOCW3dRfx — Adam Scotti (@AdamScotti) February 18, 2018

Little Hadrien isn't interested in greeting, he just wants to walk around with flowers so cute https://t.co/Ywob6XFz2A — Tracy make media credible again Vinet (@thevinetway) February 17, 2018

#WATCH: PM of Canada #JustinTrudeau, along with his wife Sophie Gregoire Trudeau and children Xavier, Ella-Grace & Hadrien at Taj Mahal in Agra. pic.twitter.com/DqnxoTqfni — ANI UP (@ANINewsUP) February 18, 2018

#WATCH Canada Prime Minister Justin Trudeau arrived in Delhi with his family for a week-long visit to India pic.twitter.com/swiAyKZHMN — ANI (@ANI) February 17, 2018

Message by Canadian Prime Minister #JustinTrudeau in the visitor's book at Taj Mahal in Agra, pic.twitter.com/8ku5zb15FP — ANI UP (@ANINewsUP) February 18, 2018

Taimur on seeing Canadian Prime Minister Justin Trudeau youngest son Hadrien getting all the attention pic.twitter.com/irxE4bMLXV — Rosy (@rose_k01) February 17, 2018

Waiting for the poll on who is more cute Taimur or Hadrein — Mayur Nagpal (@MrMayur92) February 17, 2018

First #PriyaPrakashVarrier and now Justin Trudeau's son is taking all limelight in media... Big blow to Taimur Ali Khan! https://t.co/lAx06snxmF — viren (@Bare_Devil) February 17, 2018

सोशल मीडिया पर हैड्रिन की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक तस्वीर में तो वो फूंलों के गुलदस्ते के साथ खड़े हैं जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं. यही नहीं हैड्रिन ने ताज महल की विजिटर बुक में सिग्नेचर भी किए. जहां उन्होंने सिर्फ 'H' लिखा है. ट्विटर पर कई लोगों ने उनकी तुलना तैमूर से की है.20 फरवरी को ट्रूडो मुंबई में शीर्ष उद्योगपतियों तथा भारतीय फिल्म जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. इसके अगले दिन वह अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जाएंगे और उसी दिन वह दिल्ली लौट आएंगे. ट्रूडो ने भारत रवाना होने से पहले ट्वीट किया था- भारत के लिए यह व्यस्त दौरा है जो बेहतर रोजगार सृजन, और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगा. इस दौरे में वह कारोबार जगत के दिग्गजों, फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों तथा छात्रों के साथ संवाद करेंगे.